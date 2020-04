25 Aprile: ambasciatore iracheno Al Souhail, “solidali con l’Italia e il suo popolo amico”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq resta a fianco dell’Italia, ne condivide i dolori, ed è solidale con il suo popolo amico. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Iraq a Roma, Safia Taleb al Souhail, in un messaggio di solidarietà all’Italia in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. “Come il sangue degli italiani si è mescolato, in passato, al sangue iracheno nelle operazioni di contrasto al terrorismo e di sostegno alla stabilità, così oggi i colori della bandiera italiana si mescolano a quelli della bandiera irachena sulla facciata della sede dell’ambasciata a Roma, per trasmettere un messaggio iracheno nel giorno della Liberazione italiana, che cade quest’anno in contemporanea con gli sforzi nazionali e internazionali per contrastare il terrorismo del coronavirus”, ha detto il diplomatico. Aderendo all'Iniziativa araba di solidarietà con l'Italia nella lotta contro il coronavirus, lanciata dal Consiglio degli ambasciatori arabi a inizio aprile, l'ambasciata ha illuminato con il tricolore la facciata della propria sede a Roma. L’Iraq ha voluto così esprimere i sentimenti di solidarietà con un paese amico come l'Italia e la profondità delle ottime relazioni che legano il popolo iracheno e quello italiano, nonché l'apprezzamento verso lo spirito di tenacia e determinazione espresso dal popolo italiano nell’affrontare tale pandemia. (Com)