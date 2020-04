© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iraq resta a fianco dell’Italia, ne condivide i dolori, ed è solidale con il suo popolo amico. Lo ha detto l’ambasciatore dell’Iraq a Roma, Safia Taleb al Souhail, in un messaggio di solidarietà all’Italia in occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione. (Res)