Def: Zingaretti, imponente manovra finanziaria che si sta preparando è la via giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, "l'imponente manovra finanziaria che si sta preparando è la via giusta con un imperativo: nessuno deve essere lasciato solo, parlo di persone, famiglie ed imprese. Stiamo ancora dentro ad una crisi sanitaria drammatica nel nostro Paese che, però, si avvia verso la conclusione - ha proseguito il leader del Pd, ospite di Rainews24, in merito al Documento di economia e finanza (Def) -. Sarà una fase lunga, ma i segnali sono positivi. Ci saranno nuove solitudini, bene una manovra economica che mette al centro la persona". (Rin)