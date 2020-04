Business news: Ucraina, disoccupazione in crescita su base annua a metà aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di disoccupati in Ucraina ha superato le 400 mila persone a metà aprile, un incremento del 27 per cento su base annua. Lo ha reso noto il ministero dello Sviluppo economico, del Commercio e dell'Agricoltura di Kiev, ripreso dall'agenzia di stampa "Unian". Nel corso di un anno sono almeno 86 mila le persone in più che risultano iscritte nella lista dei disoccupati, chiaramente complice l'effetto della crisi economica derivante dalla pandemia di coronavirus. Non a caso quasi 90 mila persone sono registrate presso il Servizio di impiego statale a partire dal 12 marzo scorso. (Res)