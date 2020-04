Usa: Obama, c'è bisogno di un programma di test per Covid-19 onnicomprensivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha detto che gli Stati Uniti hanno bisogno di un programma onnicomprensivo di testing per coronavirus "se vogliamo che la vita si avvicini a qualcosa di normale il prima possibile". "Non sarà economico, ma alla fine ripagherà molte volte in termini di vite, aziende e posti di lavoro salvati", ha detto Obama in un tweet oggi. Stando ai numeri ufficiali, riporta l'emittente "Cnn", gli Stati Uniti stanno testando circa 150 mila persone al giorno. La Germania, con una popolazione più piccola, sta testando circa 120 mila persone al giorno, secondo il "New York Times". Dei ricercatori dell'Università di Harvard hanno scritto in un documento pubblico nei giorni scorsi che se gli Stati Uniti non riuscissero a testare almeno 500 mila persone al giorno entro il 1° maggio, l'economia non sarebbe potuta ripartire. (Nys)