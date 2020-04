Business news: Ucraina, possibile stanziamento prima tranche aiuti Fmi entro maggio prossimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina potrebbe ricevere la prima tranche del sostegno finanziario stanziato dal Fondo monetario internazionale (Fmi) già a maggio prossimo. Lo ha reso noto il presidente della commissione parlamentare ucraina per le politiche finanziarie, tributarie e doganali, Danylo Getmantsev, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Il sostegno finanziario in arrivo sarebbe di 2 miliardi di dollari, mentre le autorità di Kiev sperano di ricevere entro fine anno un totale di 4 miliardi di dollari, come spiegato da Getmantsev. (Res)