Business news: Slovacchia, tasso di disoccupazione al 5,19 per cento a marzo

- Il tasso di disoccupazione in Slovacchia a marzo raggiunge il 5,19 per cento. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Tasr", riportando i dati del Centro per il lavoro, la famiglia e le politiche sociali dell'omonimo ministero (Upsvar). Il numero assoluto di coloro che cercano un impiego è di 142.993 persone. La regione con il tasso più alto di disoccupazione è quella di Presov (8,7 per cento). I posti di lavoro vacanti a fine marzo erano 84.674 (-6.094 su base mensile), la maggior parte dei quali a disposizione nella regione di Bratislava (24.251). (Vap)