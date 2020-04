Business news: Romania, Dacia riavvia parte della produzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dacia, la più grande azienda della Romania, riprende gradualmente la produzione di autoveicoli. Come annunciato dalla stessa compagnia con un comunicato, "le attività di produzione saranno riprese su base volontaria". "L'impianto meccanico - si legge nella nota - è pronto per riavviare l'attività con un piccolo team. L'impianto per veicoli invece riprenderà l'attività in due turni. Dal 4 maggio, le attività di entrambi gli impianti verranno riavviate". La nota della società specifica che durante tutto il periodo in cui l'attività di produzione è stata interrotta, sono state definite e applicate misure per proteggere i dipendenti nella prospettiva di tornare al lavoro. "I dipendenti saranno informati della necessità di rispettare le misure adottate per proteggere la loro salute e quella dei loro colleghi", evidenziano dalla Dacia. (Rob)