Business news: Putin, crescita del credito in Russia dovrebbe sostenere la ricostruzione dopo crisi Covid-19

- E' importante creare le condizioni per favorire una crescita dei prestiti a lungo e medio termine che sono il passo più importante nella ricostruzione dell'economia nazionale dopo la pandemia di coronavirus. Lo ha affermato il presidente russo, Vladimir Putin, durante un incontro con gli operatori del settore bancario e con il governo. "È importante ora creare le condizioni per risolvere i problemi a medio e lungo termine, tenendo presente che la capacità delle banche di fornire un costante aumento della disponibilità e del volume dei prestiti per i cittadini e per le aziende diventerà il fattore più importante per il ripristino e l'ulteriore sviluppo dell'economia russa", ha dichiarato Putin. Il presidente russo ha incaricato la Banca centrale e il governo di garantire la disponibilità di strumenti di credito preferenziali apportando le necessarie modifiche al quadro normativo. (Rum)