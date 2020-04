© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 25 aprile, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2770m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: l'alta pressione garantisce una giornata nel complesso stabile e soleggiata sulle regioni di Nord-Ovest ma con tendenza ad aumento della nuvolosità sui settori montuosi e occasionali fenomeni pomeridiani non esclusi sulle vette piemontesi sud-occidentali. Maggiore nuvolosità è attesa fin dal mattino sulla Liguria per infiltrazioni più umide meridionali. Temperature stazionarie, massime fino a 22-25 gradi. Venti deboli, rinforzi pomeridiani da sud su alessandrino e astigiano. Clima umido sulla riviera ligure.(Rpi)