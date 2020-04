Business news: Moldova, calo del Pil del 3 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Moldova sarà gravemente colpita dalla crisi: lo ha detto il premier moldavo, Ion Chicu, durante la riunione odierna del governo dove sono state approvate alcune rettifiche al bilancio dello Stato alla luce dell'emergenza coronavirus. Lo riferisce l'emittente radio moldava "Radio Chisinau". Il governo prevede una riduzione del 3 per cento del prodotto interno lordo quest'anno, sebbene in precedenza abbia previsto una crescita di quasi il 4 per cento. "La crisi causata dalla pandemia di COVID-19 porterà a una diminuzione delle entrate e ad un aumento delle spese di bilancio e saremmo costretti a contrarre più prestiti esterni. Quest'anno il deficit di bilancio aumenterà, secondo le rettifiche di bilancio approvate dal governo, dal 3,25 al 7,4 per cento", ha dichiarato Chicu. (Moc)