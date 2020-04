Business news: Albania, Rothchild & Co fornirà consulenza al governo per gestione del debito pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca d'investimento franco britannica Rothchild & Co fornirà servizi di consulenza al governo albanese per la gestione del debito pubblico: lo ha reso noto il ministero delle Finanze albanese. La multinazionale è stata scelta a seguito di un bando pubblicato dalle autorità di Tirana e riceverà circa 650 mila euro per i propri servizi. La scelta di Rothchild & Co avviene in un momento delicato per le finanze albanesi impegnate ad assistere le imprese colpite dalla crisi provocata dalla pandemia di Covid-19. Uno scenario che comporterà inevitabilmente un aumento del debito pubblico già previsto prima del diffondersi del virus. Intanto a maggio, l'Albania intende rivolgersi ai mercati internazionali per ottenere un debito di almeno 650 milioni di euro. (Alt)