Business news: Croazia, Commissione Ue approva aiuto da 4 milioni di euro a pesca e acquacoltura

- La Commissione europea ha approvato il regime croato di circa 4 milioni di euro a sostegno del settore della pesca e dell'acquacoltura in Croazia nel contesto dell'epidemia di coronavirus. Lo ha annunciato la Commissione europea spiegando che il sostegno pubblico, che assumerà la forma di sovvenzioni dirette, mira a garantire che le società attive nel settore, che stanno incontrando difficoltà di liquidità a causa dell'epidemia di coronavirus, abbiano le risorse per mantenere le proprie attività durante e dopo l'epidemia. Il regime, che si applicherà a tutto il territorio della Croazia, sarà aperto alle imprese di tutte le dimensioni attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e, su questa base, la Commissione ha approvato la misura. Secondo la vicepresidente esecutiva, Margrethe Vestager, responsabile della politica di concorrenza, questo regime da 4 milioni di euro "consentirà alla Croazia di sostenere le società attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che attualmente stanno incontrando difficoltà a causa dell'epidemia di coronavirus. Aiuterà queste società a coprire le loro immediate esigenze di liquidità, garantendo in tal modo di poter continuare le loro attività cruciali in questi tempi difficili". (Beb)