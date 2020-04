Business news: ufficio presidenza Turchia, no a condizioni imposte dall'esterno su aiuto finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia non accetterà l'imposizione di alcuna condizione sull'aiuto finanziario proveniente dall'estero a causa della pandemia da coronavirus. Lo ha dichiarato Goksel Aksan, a capo dell'ufficio finanziario della presidenza turca, all'agenzia stampa governativa "Anadolu". "Il nostro presidente ha messo in chiaro che non firmeremo nessuna accordo che ci metterà in posizione di debitori e ci imponga determinate condizioni", ha affermato Aksan, aggiungendo che l'eventualità di ricorrere al Fondo monetario internazionale (Fmi) va vagliata alla luce di queste considerazioni. Recep Tayyip Erdogan ha ripetutamente escluso un nuovo accordo di prestito con l'Fmi dopo che quello precedente è scaduto più di un decennio fa. Questa posizione è stata ribadita in occasione del coronavirus come già nel 2008 e nel 2018, in concomitanza di una grave crisi monetaria in Turchia. (Tua)