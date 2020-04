Business news: Romania, fatturato del commercio all'ingrosso in crescita del 12,6 per cento a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fatturato del commercio all'ingrosso è aumentato nei primi due mesi del 2020, in Romania, rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente del 12,6 per cento come serie non corrette; mentre come serie rettificate è aumentato del 7,7 per cento. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania con un comunicato. L'evoluzione è dovuta all'aumento del commercio all'ingrosso di prodotti agricoli grezzi e di animali vivi (+38,3 per cento), del commercio all'ingrosso di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione (+ 23,8 per cento), di altri prodotti (+18,4 per cento), non specializzato (+ 15,4 per cento), di altri macchinari, attrezzature e forniture (+7,2 per cento) e di prodotti alimentari, bevande e tabacco (+ 4,6 per cento). Le attività di intermediazione all'ingrosso sono diminuite del 10,8 per cento. Nel mese di febbraio 2020 rispetto al mese precedente, il fatturato del commercio all'ingrosso è aumentato dell'1,4 per cento mentre rispetto al medesimo mese dello scorso anno è cresciuto del 7 per cento. (Rob)