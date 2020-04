Business news: Ucraina, servizi trasporto aereo potrebbero ripartire entro settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi di trasporto aereo in Ucraina potrebbero riprendere a partire da agosto o settembre 2020 Lo ha reso noto il ministro delle Infrastrutture ucraino Vladyslav Kryklii, ripreso dall’agenzia di stampa “Unian”. Saranno comunque necessari almeno due anni per raggiungere i livelli operativi precedenti la crisi, ha spiegato il ministro. Ciò dipenderà anche e soprattutto dal traffico internazionale, che coinvolgeva una gran parte dei voli negli aeroporti dell’Ucraina. “Difficilmente per la fine dell’estate l’Europa riaprirà tutti i collegamenti aerei e ridarà slancio al turismo come prima della pandemia di coronavirus”, ha detto Kryklii. (Res)