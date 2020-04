Business news: Sberbank, Russia non può emettere debito per distribuire denaro ai cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Russia non è possibile dare soldi alla popolazione in un contesto di crisi economica, come ad esempio negli Stati Uniti e nell'Unione Europea. Lo ha dichiarato il direttore generale della banca statale russa Sberbank, Herman Gref, in una videointervista su "Sberbank TV" e sul portale "Lenta.ru" con il presidente della commissione per il bilancio e le tasse della Duma di Stato."Se gli Stati Uniti d'America possono permettersi abbastanza tranquillamente nel breve termine di emettere tremila miliardi di dollari di debito, collocandoli sul mercato tra gli investitori di tutto il mondo e inserirli nella propria economia, noi abbiamo dei limiti. Non abbiamo una tale fonte di denaro di mercato come esiste negli Stati Uniti o nell'Ue. Non abbiamo così tanti strumenti attraverso i quali possiamo attrarre importi simili. Pertanto, la limitazione delle risorse in sé determina già misure leggermente diverse", ha dichiarato Gref. (Rum)