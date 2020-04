Business news: Turismo, in Grecia previsto crollo del 50 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo in Grecia potrebbe subire una contrazione del 50 per cento nel 2020 a causa della pandemia da coronavirus. Lo ha annunciato il ministro del Turismo greco, Haris Theoharis, in un'intervista all’emittente televisiva “Skai”. Secondo Theoharis, si stima al momento che i turisti arriveranno per lo più dall’Europa. La stagione turistica della Grecia sarà limitata a un periodo di tre mesi, ha proseguito Theoharis spiegando come i mesi di luglio, agosto e settembre saranno decisivi per recuperare quanto perso in precedenza a causa dell’epidemia. Tuttavia, il ministro non ha escluso la possibilità di estendere la stagione turistica ad ottobre e persino a novembre, a condizione che gli sviluppi relativi alla diffusione del virus siano positivi. Secondo il governo, la vera sfida per il settore sarà il permettere ai turisti di entrare e uscire dal paese in modo sicuro e per questo motivo sarà incentiva un "passaporto sanitario", ha aggiunto Theoharis considerandolo come un metodo di "ingresso sicuro" in Grecia. Il ministro ha dichiarato che è in corso un confronto all’interno dell’Unione europea per sottoporre tutti i cittadini europei che desiderano sottoporsi a un test affidabile per il coronavirus. (Gra)