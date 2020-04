Business news: Ucraina, Naftogaz taglia il prezzo del gas per i privati a 10 centesimi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz ha tagliato il preso del gas per il consumo privato a 2,9 grivnie (circa 10 centesimi di euro) a metro cubo per aprile 2020. Lo ha reso noto la stessa Naftogaz, ripresa dall’agenzia di stampa “Ukrinform”. “Nell’aprile del 2020, il prezzo del gas naturale per la vendita ai privati e ad altre categorie soggette a tutela che ricevono forniture da Naftogaz scenderà a 2,9 grivnie. Si tratta di un calo del 15 per cento rispetto a marzo”, ha reso noto la compagnia. Complessivamente, il prezzo del gas per la popolazione in Ucraina è sceso del 38 per cento a partire da inizio anno, come ha segnalato l’amministratore delegato di Naftogaz, Andriy Kobolyev. (Res)