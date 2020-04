Business news: Romania, ad aprile domande di cassa integrazione per un milione di dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il mese di aprile prevediamo che verranno presentate domande di cassa integrazione per un milione di dipendenti in Romania. Lo ha detto il presidente dell'Agenzia nazionale per l'occupazione romena (Anofm), Victor Picu, all'emittente televisiva "Digi 24". "Per 570 mila dipendenti, le domande di cassa integrazione sono state presentate per marzo. Per 320 mila, i pagamenti sono stati effettuati prima di Pasqua, per il resto i pagamenti saranno completati questo mese. A maggio, per aprile, prevediamo che verranno presentate domande di cassa integrazione per un milione di dipendenti", ha dichiarato il capo dell'Anofm. "Anche per il periodo 1-15 maggio ci saranno due settimane di cassa integrazione e per il periodo successivo saranno prese misure per tornare al lavoro, misure su cui il ministero del Lavoro e il governo stanno attualmente lavorando. Il ministero del Lavoro verrà in aiuto di coloro che torneranno al lavoro. Dopo il 1 maggio sapremo quali aziende saranno in grado di riprendersi. Dai nostri segnali, molti datori di lavoro vogliono riprendere l'attività e mantenere i propri dipendenti", ha detto Picu. (Rob)