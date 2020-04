Business news: Bosnia, Fmi versa 333 milioni di euro di finanziamento nonostante lo stop Consiglio ministri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha versato circa 333 milioni di euro di finanziamento sul conto della Banca centrale bosniaca (CBbih) in base all'accordo di finanziamento stipulato con le autorità di Sarajevo. Lo ha confermato il governatore Senad Softic in una breve dichiarazione rilasciata al sito di informazione "Klix". Il versamento è avvenuto nonostante lo stop provvisorio verificatosi al livello del Consiglio dei ministri centrale di Sarajevo due giorni fa. Il ministro degli Esteri bosniaco Bisera Turkovic ha detto di avere votato contro il finanziamento "a causa del fatto che la decisione del ministero delle Finanze non è in accordo con la lettera d'intenti mandata all'Fmi". Turkovic ha dichiarato che "la decisione avrebbe dovuto rispettare tutto il contenuto della lettera d'intenti, dato che si tratta di questioni sensibili". Turkovic ha ribadito che "il ministro (delle Finanze Vjekoslav) Bevanda deve ora fare la sua mossa e adeguare la propria proposta alla lettera d'intenti già concordata dal leader politici". (Bos)