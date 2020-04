Business news: Bulgaria-Ue, accordo per linea di liquidità d'emergenza tra Banca centrale e Bce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale europea e la Banca nazionale bulgara hanno trovato un accordo per una linea di liquidità d'emergenza (swap line) per un valore di 2 miliardi di euro. La linea di liquidità d'emergenza sarà in vigore fino al termine del 2020, o anche oltre se sarà necessario. Il primo ministro bulgaro Bojko Borisov ha espresso soddisfazione per questa intesa nel corso di un colloquio telefonico avuto con la presidente della Bce, Christine Lagarde. Il premier Borisov ha inoltre ribadito che l'ingresso della Bulgaria nel meccanismo europeo per il tasso di cambio (Erm-2), l'anticamera della zona euro, porterà grandi benefici all'economia del paese. (Bus)