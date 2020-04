Usa: S&P, fiducia nella Bce ma possibile rating Italia al ribasso in futuro (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'agenzia la disoccupazione in Italia toccherà l'11,2 per cento quest'anno contro il 10 per cento del 2019. La rigidità del mercato del lavoro nel settore manifatturiero potrebbe avere un ruolo stabilizzante, ma in altri settori potrebbe impedire la ripresa dell'economia nel 2021 e nel 2022. "L'occupazione in settori stagionali come il turismo e l'agricoltura è meno protetto e potrebbe subire un più rapido tasso di distruzione di posti di lavoro nei prossimi mesi", si legge nella nota di rating. È opinione diffusa che la Bce abbia in parte disinnescato la mina del downgrading, con la recente decisione di accettare in via provvisoria fino a settembre come collaterale anche i titoli che dovessero scivolare in territorio "junk". Tuttavia c’era una grande attesa nella politica italiana attorno al giudizio di questa sera di S&P. Nei giorni scorsi i rendimenti italiani sono saliti e il famigerato spread sul Bund è tornato vicino ai livelli di un mese fa, quando la Bce aveva lanciato il suo maxi-piano economico da 750 miliardi, denominato Pepp. (Nys)