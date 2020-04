Usa: il governatore di Washington, Trump doveva usare prima il Defence Production Act

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore dello Stato di Washington, Jay Inslee, parlando della carenza di dispositivi di protezione individuale nel suo stato, ha attaccato Trump per non aver usato prima il Defence Production Act. Lo riporta l'emittente "Cnn". "Purtroppo ha aspettato settimane prima di farlo e quindi siamo stati rimasti indietro", ha detto Inslee. Il DPA autorizza Trump non solo a ordinare alle società private di produrre e accelerare la produzione di determinati articoli essenziali - in questo caso, ventilatori, maschere e altre risorse mediche essenziali - ma anche di allocare tali materiali. "Non abbiamo avuto le forniture che avremmo voluto", ha aggiunto Inlsee. Inlsee ha aggiunto che anche aziende private e carceri sono all'opera per realizzare materiali protettivi sanitari per lo Stato. (Nys)