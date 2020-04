Usa: i sindacati dell'auto vogliono più garanzie prima di tornare al lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindacati automobilistici degli Stati Uniti vogliono prove sufficienti che sia sicuro tornare al lavoro nel mezzo della pandemia di coronavirus, altrimenti General Motors, Ford e Fiat Chrysler non dovrebbero riavviare la produzione. Lo riporta il sito "Axios". Lo fa sapere il presidente della International Union, United Automobile, Aerospace and Agricultural Implement Workers of America, meglio conosciuta come United Automobile Workers, un sindacato basato a Detroit. "A questo punto, la UAW non crede che i dati scientifici dicano con certezza che è sicuro ritornare sui luoghi di lavoro", ha dichiarato Rory Gamble. "Non abbiamo fatto abbastanza test per capire davvero la minaccia che i nostri iscritti affrontano". Anthony Fauci, il massimo esperto di malattie infettive della nazione, ha spiegato più volte che gli Stati Uniti "non sono ancora arrivati" al numero test necessarie per riaprire gran parte del Paese. Il presidente Donald Trump e alcuni governatori stanno invece spingendo per riaprire l'economia, mentre le perdite aumentano per le società le cui attività sono sospese. (Nys)