Business news: Grecia: oltre 200 mila imprese hanno sospeso le attività

- Oltre 200 mila imprese, ovvero il 14,6 per cento del totale in Grecia, con una forza lavoro di oltre un milione di persone, hanno attualmente sospeso le loro attività in conseguenza dell'emergenza coronavirus. E' quanto evidenzia l'ufficio nazionale greco di statistica (Elstat), secondo cui queste aziende hanno avuto nel mese di febbraio un fatturato di oltre 1 miliardo di euro ed un valore dell'export pari a 32,5 milioni di euro. Tra le regioni più colpite dalla chiusura delle imprese figura la Macedonia centrale con oltre 5 mila chiusure. Il settore con il tasso maggiore di sospensione dell'attività è quello dell'istruzione con l'88,8 per cento, seguito dal settore alberghiero con l'87,1 per cento e dalla ristorazione (80,9 per cento). (Gra)