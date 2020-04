Business news: Ucraina-Cina, respinto ricorso di Skyrizon su acquisto azioni del produttore aeronautico Motor Sich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale di Kiev ha respinto il ricorso presentato dall’azienda cinese cinese Skyrizon Aircraft Holdings Limited per sbloccare l’acquisto delle azioni del produttore di motori aerei ucraino Motor Sich. Nella sua sentenza, il tribunale ucraino ha congelato le azioni, citando un’indagine del Servizio di sicurezza dell'Ucraina (Sbu) sulla questione. In particolare l’Sbu ha verificato se la vendita di Motor Sich possa minare la sicurezza nazionale consentendo che la produzione di tecnologia sensibile in mani straniere. La sentenza è datata 13 marzo ma è stata inoltrata alle parti in causa questa settimana. Skyrizon ha acquistato una quota di maggioranza di Motor Sich, ma le azioni sono state congelate nel 2017 in attesa di un'indagine dell’Sbu. L’operazione è stata duramente osteggiata dalle autorità Usa che temono un potenziale aumento dell’influenza cinese sull’Ucraina. (Res)