Business news: Balcani, per segretario Ccr Bregu necessario sostenere industria del turismo

- Nella regione dei Balcani occidentali è di primaria importanza sostenere l’industria del turismo, che da sola contribuisce al 10,2 per cento del Pil dei paesi dell’area. Lo ha affermato il segretario generale del Consiglio di cooperazione regionale (Ccr), Majlinda Bregu, ripresa dall’agenzia di stampa albanese “Ata”. L’emergenza coronavirus ha colpito duramente il settore turistico nei paesi dei Balcani occidentali. Circa metà delle agenzie turistiche e dei tour operator nella regione ha tagliato i costi e il numero di lavoratori, ha spiegato Bregu. “Questo rende la situazione già molto complicata, perché sappiamo che il turismo contribuisce al 10,2 per cento del prodotto interno lordo della regione, e l’11,4 dei lavoratori proviene dal settore turistico. “Cosa hanno intenzione di fare le autorità per ridurre l’impatto di questi effetti negativi, sostenendo il turismo e attraendo visitatori nella regione? Il sostegno finanziario sarà sufficiente?”, ha chiesto Bregu, auspicando un’esenzione dei visti dai paesi dei Balcani occidentali. (Alt)