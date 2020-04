Business news: Russia, Gazprom Neft avvia produzione antisettici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Gazprom Neft dell'omonimo gruppo di Stato russo, ha iniziato la produzione di soluzioni antisettiche nell'ambito del programma per contrastare la diffusione del Covid-19. Lo ha affermato la compagnia petrolifera in un comunicato stampa. Il volume del primo lotto è stato di 85 tonnellate. "I nuovi prodotti sono confezionati in lattine da 1, 4 e 20 litri. Le capacità di riserva delle imprese Gazpromneft-Lubricants nella regione di Mosca e Nizhny Novgorod sono utilizzate per la produzione e l'imballaggio di antisettici. Le consegne di prodotti antisettici di Gazprom Neft saranno implementati in oltre 50 regioni della Russia", ha affermato la società. La formulazione della soluzione è raccomandata dall'Organizzazione mondiale della sanità, precisa la società. (Rum)