Business news: Moldova, governo approva prestito dalla Russa del valore di 200 milioni di euro

- Il governo di Chisinau ha approvato la firma di un accordo di prestito con la Federazione Russa del valore di 200 milioni di euro. Lo riferisce l'emittente radiofonica moldava "Radio Chisinau". Il ministro delle Finanze, Sergiu Puscuta, ha dichiarato che questo prestito è concesso per un periodo di 11 anni con un periodo di grazia di circa un anno, con un tasso di interesse annuo del 2 per cento. La prima tranche sarà versata entro 30 giorni dall'entrata in vigore dell'accordo e i restanti 100 milioni di euro arriverebbero entro il 31 ottobre. Puscuta afferma che questo prestito ha buone condizioni mentre il primo ministro Ion Cicu ha affermato che l'accordo non prevede attività che vadano oltre il quadro giuridico, condizioni nascoste o impegni a danno della Moldova. D'altra parte, diversi esperti e politici hanno criticato alcune condizioni del credito offerto dalla Russia. L'economista Dumitru Budianschi sostiene che l'accordo sia dannoso per gli interessi della Moldova, sottolineando che l'accordo presuppone che il denaro sia offerto per progetti comuni, che alla fine potrebbero non essere favorevoli a Chisinau. Inoltre, secondo l'analista, questi progetti potrebbero essere realizzati da società politicamente vicine al governo della Russia o della Moldova. Il governo ha approvato anche 2 accordi di finanziamento con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per un valore complessivo di 235 milioni di dollari. Il tasso di interesse per circa due terzi di questo importo è dell'1,5 per cento annuo e per il restante dello zero per cento. La scorsa settimana il Fondo ha approvato la concessione di un prestito di emergenza per la Moldova, del valore di circa 235 milioni di dollari. (Moc)