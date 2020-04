Coronavirus: Rampelli (Fd'I), Zingaretti doveva risolvere contratto con Ecotech molto prima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Zingaretti risolve il contratto con Ecotech, cosa che avrebbe dovuto fare ben prima". E' quanto dichiara in una nota Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I. "Probabilmente la giunta ha cercato di coprire questo pasticcio nella speranza che nessuno se ne accorgesse, ma gli è andata male, grazie al consigliere regionale di Fd'I Chiara Colosimo che ha fiutato odore di bruciato e iniziato una vera e propria inchiesta che non si chiude certo qui, con questo tentativo inaspettato di abbandonare la strada della difesa d'ufficio di questa azienda e tornare a recitare il ruolo di parte lesa, come nelle prime ore successive alla rilevazione dello scandalo - continua la nota -. Ora vediamo se Ecotech restituirà i soldi, da dove salterà fuori la fantomatica terza fideiussione assicurativa e, soprattutto, siamo in attesa di capire chi darà le dimissioni. Perché è impensabile che tale vicenda incresciosa non abbia colpevoli", conclude Rampelli.(Com)