Usa: S&P, fiducia nella Bce ma possibile rating Italia al ribasso in futuro (2)

- L'outlook potrebbe invece diventare stabile se "l'economia facesse meglio di quanto anticipato e se il sistema bancario riuscisse ad affrontare lo shock dell'economia reale provocato dal Covid-19 senza un significativo aumento dei non performing loan". S&P prevede che il Pil italiano si contrarrà del 9,9 per cento nel 2020, con un rimbalzo il prossimo anno quando segnerà un aumento del 6,4%. L'agenzia di rating statunitense prevede che "la maggior parte del nuovo debito creato quest'anno come conseguenza della pandemia sarà acquistato dalla Bce nell'ambito di iniziative esistenti e di nuova creazione". Anche se il debito pubblico italiano è in rialzo, il debito privato "resta ai livelli più bassi tra i paesi del G7 e dell'Europa occidentale". S&P ritiene che «pur ritenendo che più alti livelli di debito pubblico possano essere sostenibili in economie come quella italiana, dove il debito privato continua a calare, le attuali politiche nell'Eurozona non sono ottimali". (segue) (Nys)