Def: Gualtieri, un impegno senza precedenti per il rilancio dell'economia (2)

- La premessa rileva, poi, che "prima fra le nazioni europee ad essere stata investita dalla crisi, l’Italia ha aperto la strada sia alla definizione di politiche di contrasto e di distanziamento sociale, che alla messa in campo di misure economiche di sostegno, sempre più necessarie per far fronte alle chiusure delle attività economiche non considerate essenziali. La marcata revisione dello scenario macroeconomico in confronto a quello che si andava delineando porta la previsione del Prodotto interno lordo per l’anno in corso ad una contrazione pari a 8,0 punti percentuali, con un indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche al 10,4 per cento del Prodotto interno lordo. Per il 2021, il Documento di economia e finanza prevede un rimbalzo consistente dell’economia italiana con il Pil in crescita del 4,7 per cento. Il governo", prosegue la premessa, "è al lavoro su un nuovo decreto che, riprendendo gli interventi del Cura Italia, rafforzandoli e prolungandoli nel tempo, e introducendo altre misure, comporta uno scostamento di 55 miliardi in termini di maggiore indebitamento netto su quest’anno e 5 miliardi a valere sul 2021, al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico". (segue) (Rin)