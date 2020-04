Def: Gualtieri, un impegno senza precedenti per il rilancio dell'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad avviso del titolare del Mef, "si tratta del più consistente intervento economico della storia italiana, che servirà a sostenere le famiglie, le imprese, il sistema sanitario e proteggere il tessuto produttivo del Paese in questo momento difficile garantendo liquidità e favorendo la capitalizzazione delle imprese. Un intervento poderoso per far sentire a tutti gli italiani che lo Stato è al loro fianco". Sempre nella premessa al Documento di economia e finanza si segnala, inoltre, che "l’intervento sul 2020 è equivalente al 3,3 per cento del Pil, che sommato al Cura Italia porta al 4,5 per cento del Pil il pacchetto complessivo di sostegno all’economia, a cui si aggiungono garanzie per circa il 40 per cento del Pil. Sul saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, in termini di competenza e in termini di cassa, gli effetti del decreto ammontano a 155 miliardi di euro nel 2020 e 25 miliardi nel 2021, a cui si sommano, per il 2020, i 25 miliardi del decreto Cura Italia". (segue) (Rin)