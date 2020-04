Def: Gualtieri, un impegno senza precedenti per il rilancio dell'economia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premessa rimarca anche che "nella fase di difficoltà che il Paese sta attraversando, il forte aumento dell’imposizione indiretta previsto dalla legislazione vigente a inizio 2021 (le cosiddette clausole di salvaguardia) aggraverebbe la situazione economica. Il governo ha pertanto deciso di includere nel nuovo decreto in arrivo l’eliminazione degli aumenti dell’Iva e delle accise previsti per i prossimi anni. In questo modo si rafforza anche la trasparenza e la credibilità delle stime di finanza pubblica. La fase di preparazione del Def e del prossimo decreto è stata accompagnata da un’intensa interlocuzione con l’Unione europea". Durante tale periodo, Gualtieri sottolinea che "l’Italia ha sostenuto con coerenza e fermezza l’idea che uno shock di portata inusitata e di natura simmetrica quale l’attuale pandemia dovesse essere affrontato con il massimo grado di coordinamento e solidarietà. Grazie allo spirito di collaborazione che ha contraddistinto tutte le parti, pur con le note differenze di vedute iniziali, si sta oggi profilando un ventaglio di risposte europee alla crisi". (segue) (Rin)