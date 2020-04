Usa: il governatore del Connecticut critica Trump per le teorie sui disinfettanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore del Connecticut, Ned Lamont, ha criticato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, per i suoi commenti di ieri, in cui aveva suggerito di iniettare del disinfettante nelle persone come trattamento per il coronavirus. Lo riporta l'emittente "Cnn". "È incredibilmente spiacevole quando qualcuno in una tale posizione di potere, con un pulpito prepotente, fa commenti del genere sull'ingestione di questi disinfettanti e prodotti per la pulizia, Lysol o simili. È assolutamente sbagliato, è pericoloso", ha detto il Lamont. Il governatore ha poi esortato a non prendere nemmeno per un attimo le parole di Trump con umorismo." Assicuratevi che i vostri figli sappiano che è qualcosa di pericoloso e non dovrebbe essere permesso". (Nys)