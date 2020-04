Business news: Romania, mercato auto in calo del 23,8 per cento nei primi tre mesi del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei primi tre mesi del 2020, il mercato automobilistico in Romania ha registrato un calo del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo del 2019. Lo riferisce l'Associazione dei produttori e degli importatori di auto della Romania con un comunicato. A marzo, le statistiche indicano addirittura un calo del 33 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La Renault ha annunciato la ripresa progressiva della produzione presso lo stabilimento Dacia di Mioveni (sud della Romania), per ritornare all'attività normale dal 4 maggio. "In accordo con i partner sociali e nel rispetto della protezione e della sicurezza dei dipendenti, tutte le misure sanitarie di protezione vigenti in Romania sono state applicate per riprendere progressivamente l'attività produttiva all'azienda Dacia di Mioveni. A partire dal 21 aprile, le attività produttive dei due stabilimenti verranno ripresi in base al volontariato", indica la compagnia in un comunicato. (Rob)