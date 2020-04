Business news: premier greco Mitsotakis, ripresa del 2021 sarà maggiore della recessione del 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I piani d'azione del governo della Grecia sono stati fondati sulla priorità del rilancio economico dopo anni di difficoltà, ma la crisi migratoria e la pandemia del coronavirus hanno reso necessari interventi rapidi con decisioni da prendere in tempi brevi. Questo il quadro della situazione in Grecia tracciato dal primo ministro ellenico Kyriakos Mitsotakis in un'intervista al quotidiano "Kathimerini" a dieci mesi dalla nascita del suo governo. Secondo il premier greco, in queste circostanze difficili, la Grecia è stata in grado di "dimostrare che siamo capaci di proteggere in confini", "un compito ancora più complesso in mare" dove pure Atene è riuscita nell'intento "con un rispetto assoluto della vita umana". Il capo del governo greco riconosce che l'Europa ha saputo dare sostegno al suo paese "sia in termini simbolici che pratici". (Gra)