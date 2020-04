Coronavirus: Regione Lazio risolve contratto con Ecotech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio risolve il contratto con la società Ecotech. "Visto il mancato rispetto di tutti i termini concessi alla società Ecotech srl, compreso quello legato alla mancata consegna della merce con volo del 23 Aprile, e preso atto che la Ecotech, pur avendo proposto di completare le forniture, non è stata in grado di dare certezze sui tempi e sulle modalità", la Regione Lazio comunica, in una nota, di aver deciso "di procedere alla risoluzione dei contratti con la suddetta società con la conseguenza di intimare alla Ecotech di restituire il denaro ricevuto entro 5 giorni, (pena l’escussione della polizza fideiussoria appositamente rilasciata), nonché di risarcire tutti i danni subiti e subendi per effetto della sua condotta colpevole. È evidente che la Regione Lazio si considera parte lesa e tutelerà in tutte le sedi competenti i propri diritti e quelli dei cittadini del Lazio". (Com)