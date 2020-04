Coronavirus: Di Maio, lavoriamo per far ripartire in condizioni di sicurezza le nostre aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà una nuova normalità, ma ritorneremo a riappropriarci dei nostri spazi, della nostra vita. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, in un messaggio sul suo profilo Facebook. “Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato il piano da 55 miliardi per sostenere famiglie, imprese, lavoratori. Stiamo dando sostegno a medici, infermieri, operatori sociosanitari con l’invio di personale medico e aiuti sanitari arrivati dai paesi esteri. Stiamo lavorando per far ripartire in condizioni di sicurezza le nostre aziende e punteremo sull’export con un nuovo piano strategico”, ha dichiarato Di Maio. “Restiamo uniti per accompagnare il Paese in questa delicata fase. Diamo il nostro contribuito, rafforzando l’Italia. Siamo una nazione forte e credibile. Dimostriamolo tutti”, ha concluso Di Maio.(Res)