Coronavirus: Lega, dimissioni Zingaretti dopo epilogo Ecotech

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 'Dove sono le dimissioni di Nicola Zingaretti, del suo vice Daniele Leodori e del direttore della Protezione civile Carmelo Tulumello?" Così il capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Lazio Orlando Angelo Tripodi. "La Regione Lazio è parte lesa ma non i suoi rappresentanti sulla vergognosa vicenda delle mascherine fantasma Ecotech, arricchita da ombre e bugie. Come si fa ad affidare ad una piccola società una commessa di decine di milioni di euro?'', conclude la nota. (Com)