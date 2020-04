Usa: Trump, il servizio postale si faccia pagare di più da Amazon (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump insisterà per fare i modo che il servizio postale cambi il suo atteggiamento nei confronti dei giganti dell'e-commerce. “Se non aumentano il prezzo del servizio che offrono", ha detto "Non firmo nulla, e non vi autorizzo a fare nulla". "Pubblicheremo alcuni criteri per un programma di riforma postale come parte del prestito", ha detto il segretario al Tesoro, Steven Mnuchin. Trump ha lamentato per anni che il servizio postale era sfruttato da Amazon e altri corrieri e che era la ragione per cui l'agenzia è in difficoltà economiche. Trump ha twittato più tardi, tuttavia, che non lascerà che l'ufficio postale fallisca. "È stato gestito male per anni, soprattutto dall'avvento di Internet e della tecnologia moderna", ha dichiarato Trump in un tweet. "Le persone che lavorano lì sono fantastiche e le renderemo felici, in salute e le faremo star bene!" (Nys)