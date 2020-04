Coronavirus: New York, numero di decessi sale a 15.848 su oltre 146 mila contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di New York ha 10.746 decessi confermati di coronavirus e 5.052 decessi probabili, secondo il sito web della città. Lo riporta l'emittente "Cnn". Il dipartimento della Sanità di New York definisce le probabili morti come persone che non hanno avuto un test di laboratorio Covid-19 positivo, ma il loro certificato di morte elenca la causa della morte "Covid-19" o equivalente. "Cnn" ha chiesto al dipartimento della Sanità di New York perché il numero di decessi probabili sia diminuito di 19 unità rispetto al giorno prima, senza ottenere risposta. Le morti confermate e probabili per coronavirus nella città è di almeno 15.848 unità, su 146.139 contagi e quasi 38 mila ricoveri in ospedale. (Nys)