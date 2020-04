Def: testo pubblicato sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato pubblicato sul sito del ministero dell’Economia e delle Finanze il testo del Documento di economia e finanza (Def) varato dal Consiglio dei ministri. Viene confermato lo scostamento di bilancio di 55 miliardi di euro nel 2020 per finanziare il nuovo decreto di aprile, con gli aiuti per le imprese e le famiglie colpite dall'emergenza coronavirus. Scostamento che ammonterà a 24,85 miliardi di euro nel 2021, a 32,75 miliardi nel 2022, a 33,05 miliardi nel 2023, a 33,15 miliardi nel 2024, a 33,25 miliardi dal 2025 al 2031 e a 29,2 miliardi di euro dal 2032. Nel Def si prevede, poi, per il 2020 un calo del Prodotto interno lordo dell’8 per cento, in ripresa nel 2021 del 4,7 per cento. Alla luce, quindi, della nuova richiesta al Parlamento di autorizzazione all'indebitamento, il rapporto tra deficit e Pil viene fissato al 10,4 per cento nel 2020 ed al 5,7 per cento nel 2021, mentre il rapporto tra debito pubblico e Pil si attesta al 155,7 per cento nel 2020 ed al 152,7 per cento l’anno prossimo. Per gli anni successivi, il testo annuncia che verrà delineato un percorso di graduale rientro del rapporto debito/Pil. Si sottolinea, inoltre, che con il prossimo decreto di aprile dell’esecutivo si garantirà, pur in un contesto di miglioramento graduale e strutturale della finanza pubblica, la completa eliminazione dell'incremento delle aliquote Iva e delle accise previsto dal 2021. (segue) (Rin)