Def: testo pubblicato sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze (2)

- Nella Relazione inviata al Parlamento per la richiesta di autorizzazione all’indebitamento si rileva che "gli interventi e le misure assunte fin qui dal governo hanno rappresentato una prima, seppure importante, risposta per proteggere la salute dei cittadini e salvaguardare il buon funzionamento del sistema sanitario e ospedaliero, nonché per fronteggiare le più immediate esigenze di natura economica e sociale legate all’emergenza connessa al diffondersi del Covid-19. Esse, tuttavia, non esauriscono la strategia di contrasto alla diffusione dell’epidemia e di sostegno e rilancio dell’economia. Il governo intende continuare a sostenere il sistema Paese per tutto il tempo e con tutti gli strumenti che si renderanno necessari, anche valendosi di iniziative di supporto e rilancio dell’economia a livello europeo. Queste misure", continua la Relazione, "vanno assunte con la necessaria tempestività, ma non possono essere limitate al solo 2020. Nell’immediato vanno approntati tutti gli interventi necessari a dotare il sistema sanitario, di Protezione civile e di pubblica sicurezza e Forze armate, della strumentazione e delle risorse necessarie ad affrontare l’emergenza sanitaria. Altrettanto urgente è la necessità di assicurare alle imprese, ai lavoratori e ai cittadini la liquidità e gli strumenti di protezione sociale e il sostegno necessari ad affrontare e superare questo momento di crisi, anche attraverso l’introduzione di misure fiscali agevolative generali ovvero mirate in favore dei settori più colpiti dalla crisi". (segue) (Rin)