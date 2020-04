Def: testo pubblicato sul sito del ministero dell'Economia e delle Finanze (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Relazione avverte che "sarà inoltre necessario garantire e incentivare economicamente tutte le misure volte a tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovunque dovrà essere possibile svolgere l’attività lavorativa in piena sicurezza utilizzando tutti gli strumenti di protezione indispensabili. Ciò potrà essere attuato anche attraverso la revisione dei protocolli di organizzazione del lavoro finalizzati all’adeguamento dei luoghi di lavoro, all’interno delle imprese, degli uffici pubblici, delle strutture sanitarie e di degenza, delle università e delle scuole. A ciò si aggiunga che le ripercussioni sul sistema sociale e sul tessuto produttivo, in assenza di un adeguato sostegno attraverso i necessari interventi di politica economica e fiscale, potrebbero non esaurirsi nell’anno in corso. Inoltre", è scritto nella Relazione, "la necessaria cautela che occorrerà adottare nella fase di convivenza con l’infezione, in attesa del completamento del processo di vaccinazione della popolazione, farà sì che la ripresa si realizzi con una certa gradualità, richiedendo quindi un lasso di tempo più ampio durante il quale risulterà fondamentale sostenere le attività produttive e la domanda interna. Si rende necessario", prosegue sempre la Relazione, "rimuovere i fattori economici che possano minare i margini di recupero dell’economia, anche evitando politiche restrittive. Per contrastare questi effetti e fornire una risposta adeguata alle esigenze impellenti del Paese, il governo intende dunque adottare ulteriori misure per l’esercizio in corso e approntare una decisa risposta per sostenere imprese e consumatori. Pur confermando l’impegno del governo a tornare a perseguire un percorso di progressivo avvicinamento all’Obiettivo di medio termine (Omt), è evidente che, nelle condizioni attuali, il sistema economico e sociale non sarebbero in grado di sopportare politiche restrittive". (Rin)