Def: Gualtieri, un impegno senza precedenti per il rilancio dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, nella sua premessa al Documento di economia e finanza 2020 (Def), approvato dal Consiglio dei ministri di ieri, osserva: "I sacrifici che gli italiani stanno sostenendo sono elevatissimi, le perdite umane assai dolorose, l’impegno di finanza pubblica senza precedenti. Verranno sicuramente tempi migliori e l’Italia", continua l'esponente dell'esecutivo, "dovrà allora cogliere appieno le opportunità della ripresa mondiale con tutta la maturità, coesione, generosità e inventiva che ha mostrato in queste difficili settimane". Nella premessa al testo si osserva che "l’eccezionalità della crisi pandemica da coronavirus (Covid-19) e gli straordinari impegni di finanza pubblica - derivanti dalle misure di contenimento e cura e dalle misure per far fronte alla forte contrazione dell’economia - hanno fatto sì che il Def 2020 sia più essenziale rispetto ai precedenti. Gli scenari di previsione della finanza pubblica, in linea con gli altri paesi dell’Unione europea, sono limitati al periodo 2020-2021 e viene posticipata la presentazione del Programma nazionale di riforma". (segue) (Rin)