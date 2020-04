Usa: coronavirus, la Food and Drug Administration autorizza i tamponi a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato che la Food and Drug Administration ha approvato il primo kit per effettuare test per coronavirus a dominilio. Lo riporta l'emittente "Cnn". Durante la conferenza stampa in cui è arrivata la notizia, il commissioner dell'FDA, Stephen Hahn, ha spiegato che i tamponi a domicilio sono stati sviluppati dalla società LabCorp. Hahn ha spiegato che i test hanno bisogno di una ricetta medica. "Questo è un test in cui, in determinate circostanze, sotto la supervisione del medico, può essere inviato a un paziente e questo può eseguire il tampone automatico, quindi rispedirlo per posta e ottenere i risultati dopo", ha detto Hahn.(Nys)