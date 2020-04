Coronavirus: Mattarella, spirito di solidarietà rende straordinario il nostro Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- *Embargo fino alle 24*Lo spirito di solidarietà mostrato nella gestione dell'emergenza coronavirus rende straordinario il nostro Paese. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della festa della Liberazione. "Ai familiari di ciascuna delle vittime vanno i sentimenti di partecipazione al lutto da parte della nostra comunità nazionale, così come va espressa riconoscenza a tutti coloro che si trovano in prima linea per combattere il virus e a quanti permettono il funzionamento di filiere produttive e di servizi essenziali - ha affermato Mattarella -. Manifestano uno spirito che onora la Repubblica e rafforza la solidarietà della nostra convivenza, nel segno della continuità dei valori che hanno reso straordinario il nostro Paese". (Rin)