Coronavirus: Regione Lazio, confermati test sierologici a Polizia locale

- "Come già reso noto dal 18 aprile, la Regione Lazio sta predisponendo un protocollo con Anci Lazio e Upi Lazio affinché i Comuni e Province, a spese della Regione e nel rispetto delle necessarie indicazioni sanitarie, effettuino i test sierologici a tutti i componenti dei corpi di Polizia locale e provinciale della Regione Lazio". Lo dichiara in una nota la Regione Lazio. "Nella certezza che Roma Capitale riesca a mettere da parte le dinamiche burocratiche, come ben sa l'assessore competente, il piano prevede il pieno coinvolgimento della giunta Raggi", conclude la nota. (Com)